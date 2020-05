Au apărut măști de protecție SMART, care se conectează la smartphone Coronavirusul a schimbat complet felul in care traim. Tot mai multi medici spun ca va trebui sa incercam sa convietuim cu acest virus cel putin doi ani, in timp ce masca de protectie va deveni un accesoriu indispensabil, iar asta le-a dat idei start-up-urilor din intreaga lume. Asa a aparut masca de protectie SMART, care purifica aerul si blocheaza particulele nocive, chiar virusurile, in proportie de 99,97%. Ea poate fi conectata la un smartphone si proprietarul va fi notificat atunci cand trebuie sa schimbe filtrul. In plus, poate oferi date despre calitatea aerului, scrie stiripesurse.ro. Coronavirusul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

