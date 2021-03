Stiri pe aceeasi tema

- Pana la apariția cireșelor romanești, in lunile mai și iunie, pofticioșii pot achiziționa fructele provenite tocmai din Africa. Desigur, doar cei cu portofele pline o pot face, noteaza fanatik.ro Razboiul vaccinurilor. Australia cauta aliați in disputa cu UE privind exportul de vaccinuri Prețul…

- Cei patru sportivi romani care au evoluat joi la turneul de judo Grand Slam de la Tel Aviv au pierdut in primele runde ale competitiei, potrivit Agerpres. La feminin, Monica Ungureanu s-a oprit in optimile de finala ale cat. 48 kg, invinsa de Julia Figueroa (Spania), dupa ce anterior trecuse…

- CHIȘINAU, 15 feb – Sputnik. Ritmul anual al inflatiei a fost de 0,22% in ianuarie 2021, potrivit Bancii Naționale a Moldovei (BNM) și Biroului Național de Statistica (BNS). © Sputnik / Алексей КуденкоCate kilograme de cartofi pe an consuma un moldovean Este o rata a inflației la un nivel…

- O noua varianta a virusului gripal A (H3N2) a fost descoperita in America. Acesta este primul virus gripal gasit in SUA, in 2021. Virusul a fost descoperit in Wisconsin, la un copil de 13 ani Virusul a fost descoperit dupa ce un minor cu probleme respiratorii a fost testat pe 13 ianuarie, potrivit Organizației…

- Așa cum indicadatele puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația vaccinarilor din ziua de 31decembrie a.c., calculata pana la ora 17.00, evidențiaza cifre care……

- Au aparut intirzieri de aproximativ 40 de minute pentru un tren care a plecat din aceasta dimineața, conform reporterei Realitatea PLUS, Madalina Chițac. Vehiculul trebuia sa plece la 9:10, conform mersului trenurilor, insa ora de plecare nu a fost respectata. Trenul a plecat la ora 9:40 ;I cursa a…

- Au aparut intirzieri de aproximativ 40 de minute pentru un tren care a plecat din aceasta dimineața, conform reporterei Realitatea PLUS, Madalina Chițac. Vehiculul trebuia sa plece la 9:10, conform mersului trenurilor, insa ora de plecare nu a fost respectata. Trenul a plecat la ora 9:40 ;I cursa a…

- Au inceput sa circule trenurile intre Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coanda. Prima cursa a fost azi-noapte. Teoretic, trenurile ar trebui sa circule la intervale de 40 de minute, dar au aparut primele probleme. Partidul lui BASESCU, infrangere crunta in instanța Jurnalistul Digi24…