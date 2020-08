Stiri pe aceeasi tema

- Primul laptop din lume cu ecran tactil de 14 inchi și ScreenPad Plus a venit in Romania: ScreenPad Plus cu diagonala de 12,6 inchi interacționeaza perfect cu ecranul principal pentru imbunatațirea productivitații. Performanțe de top: Construit pentru productivitate fara efort grație procesorului Intel…

- „Complezenta“, cel mai recent roman al Simonei Sora, pune in oglinda doua ipoteze de viata ale aceluiasi personaj, o sora medicala indragostita de literatura numita Maia, la fel ca personajul principal din romanul „Hotel Universal“. „Adevarul“ prezinta, in premiera, un fragment din romanul aparut la…

- Trump continua razboiul comercial și pe pandemie. Washingtonul impune taxe vamale aluminiului canadian și infurie Ottawa, care amenința cu represalii Presedintele american Donald Trump a propus o reimpunere a unei taxe vamale de 10% anumitor produse canadiene din aluminiu, cu scopul de a proteja industria…

- CHIȘINAU, 31 iul - Sputnik. Procuratura Anticorupție, in comun cu Inspectoratul Național de Investigații al IGP al MAI, a efectuat, in cursul zilei de ieri, peste 24 de percheziții in municipiile Chișinau și Cahul intr-un dosar, inițiat pentru ”corupere pasiva”, ”corupere activa” și ”fals in acte…

- Turistii straini vor avea interdictie de intrare in Iran incepind de simbata, a anuntat guvernul, pe fondul unui al doilea val al pandemiei de coronavirus, informeaza vineri dpa. Doar strainii care au un scop specific pentru intrarea in tara - precum munca - pot solicita viza de intrare, a relatat presa…

- Au aparut, pe internet,primele imagini de pe lotul 5 Sibiu-Pitești, unde constructorul a intrat pe teren. Deocamdata, constructorul a realizat deja studii topografice și geotehnice pe 22 km din cei 30 km ai acestui lot. Astaldi a mobilizat 5 utilaje pentru foraj pana acum și continua investigațiile…

- Incepind cu data de 1 iulie vor fi reluate toate activitațile economice, insa cu mici excepții. Ramine restricționata activitatea Centrelor de reabilitare sau recuperare, activitatea procesului educațional in cadrul instituțiilor de invațamint general, profesional, universitar, activitatea taberelor…

- Descoperire macabra in caminul 15 din Complexul Studențesc din Timișoara. Medicii de la ambulanța și pompierii au gasit o tanara de 24 de ani decedata. Totul dupa ce iubitul ei a sunat de doua ori de peste hotare la 112 pentru a anunța ca fata se simte rau. Ambulanța privata care a intervenit inițial…