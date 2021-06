Matt Hancock, ministrul Sanatații din Marea Britanie, recunoaște ca a incalcat regulile de distanțare in momentul in care și-a sarutat consiliera și amanta, Gina Coladangelo. Cotidianul The Sun a publicat fotografii in care cei doi se imbrațișau și se sarutau la birou, in timpul programului. „Accept ca am incalcat regulile de distanțare in aceste circumstanțe”, spune Hancock. „I-am dezamagit pe cetațeni și imi pare foarte rau”. Potrivit The Sun, imaginile au fost surprinse cu ajutorul camerelor de supraveghere pe data de 6 mai, in cladirea Departamentului de Sanatate. In acea perioada, era interzis…