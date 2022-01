Au apărut cifrele. Ultima variantă Covid, doar 0,06% mortalitate Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a publicat primele cifre legate de varianta Omicron, aratand ca rata de mortalitate este de 0,06%, iar rata de internare in secțiile ATI, de 0,16%. Totodata, din totalul celor infectați cu ultima varianta Covid, 90% erau vaccinați cu una, doua sau trei doze, și doar 10% erau […] The post Au aparut cifrele. Ultima varianta Covid, doar 0,06% mortalitate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

