- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva scoate la vanzare in acest an 40.000 de pomi de Craciun, din care 26.000 din specia brad si 14.000 din specia molid, iar preturile vor fi intre 15 si 35 de lei, potrivit datelor furnizate de reprezentantii regiei la solicitarea Agerpres. „In acest an, Regia Nationala…

- Cabinetele medicilor veterinari sunt din ce in ce mai solicitate pentru analize trichineloscopice. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj au precizat ca in centrele veterinare de stat taxa este de 20 de lei pentru fiecare examen trichineloscopic. Astfel de cabinete…

- Mai sunt aproape doua luni pana la sarbatorile de iarna, insa gandul romanilor zboara deja la bradul de Craciun. Ca sa fie siguri ca vor alege pomul perfect, multi au facut rezervari inca de la inceputul lui septembrie. Asa ca sute de mii de brazi crescuti special in pepiniere sunt pregatiti sa impodobeasca…