- Inundațiile au facut ravagii in orașul Saliștea de Sus, iar potopul care s-a abatut asupra gospodariilor a afectat foarte mulți localnici. Munca de o viața a fost luata de curenți, investiții uriașe facute in confortul personal al cetațenilor au disparut in cateva clipe. Curți inundate și ape ajunse…

- Cazul lui Florin, un barbat de 32 de ani diagnosticat cu cancer, a reusit sa mobilizeze orasul Zimnicea. Oamenii au organizat licitatii cu biciclete, mobilier sau chiar servicii de frizerie pentru a strange banii necesari acoperirii costurilor tratamentului, a scris Adevarul.Zimnicea, oraș aflat in…

- Oamenii de afaceri din orașul japonez Yokohama au finanțat un impresionant ritual de alungare a coronavirusului, epidemie care i-a adus in pragul falimentului, potrivit stiri.tvr.ro.Citește și: In contextul creșterii cazurilor de coronavirus, Nelu Tataru trage semnalul: O sa fim nevoiți sa…

- In 20 de ani de conducere PSD, cu un buget de 180 milioane euro an, prin vistieria Constantei au trecut minim 3 miliarde de euro stransi din taxe si impozite Oamenii nu au uitat promisiunile electorale din 2016 si nici faptul ca 50.000 de persoane au parasit Constanta incepand cu 2007Constanta, un oras…

- V-am informat și in urma cu doua saptamani ca este singurul oraș din țara unde nu s-a inregistrat niciun deces. Acum, vine tot de acolo o veste incredibila. Prima raportare spectaculoasa am publicat-o in 27.04.2020, cand erau inregistrate doar 22 cazuri de oameni infectați cu COVID . Deja 14 pacienti…

- Mii de bucureșteni, privilegiați sa locuiasca langa biserici, au putut sta la geam sa urmareasca slujba de Inviere. Au strigat in intunericul serii de primavara „Hristos a inviat” și li s-a raspuns. Au cantat impreuna și cand au mers la culcare și-au lasat candelele la geam, sa palpaie in intuneric,…

- In plina pandemie de COVID-19, Chisinaul arata astazi ca un adevarat furnicar. Orasul este plin de masini, iar in fata magazinelor alimentare s-au format cozi kilometrice.Oamenii legii au anuntat razii si amenzi pentru cei care nu vor respecta regulile impuse de autoritati.

- Imagini parca desprinse din film, la Soroca, acolo unde este stare de carantina. Orașul este impinzit de polițiști, salvatori și militari, iar la intrate in localitate sint instalate mai multe filtre. In municipiul Soroca, pina astazi, au fost inregistrate 205 cazuri de COVID-19, iar cinci persoane…