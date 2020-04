Au ajuns primele 150 de paturi la Spitalul de la Expo

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul Sectiei de Terapie Intensiva de la Centrul Regional de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu, a spus ca 8 pacienti infectati cu coronavirus se afla internati, in acest moment la ATI, care are o capacitate de 9 paturi. Pana acum, au fost externati 22 de pacienti. Florin Roșu: In momentul…

- In ultimele zile am lucrat la foc continuu, zi și noapte, impreuna cu personalul de specialitate și am pregatit intregul pavilion de Boli Infecțioase pentru bolnavii de Covit-19. Am asigurat amenajarile, dezinfecția si circuitele pentru un numar de cel putin 130 de paturi, destinate combaterii Covit-19.…

- Nicolae Robu a postat, astazi, un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care anunța ca Primaria Timișoara va sprijini, doar in aceasta luna, Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” cu o suma care se ridica la 18 milioane de lei. Astfel, potrivit edilului-șef, la data de 1 martie, unitatea medicala…

- Doi barbati sositi din Marea Britanie si SUA sunt primii pacienti cu COVID-19 din Myanmar, una dintre putinele tari din Asia care inca nu detectase cazuri cu noul tip de coronavirus pe teritoriul sau, relateaza EFE, scrie Agerpres.Intr-un comunicat publicat luni seara pe pagina sa de Facebook,…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 308, iar autoritațile se pregatesc de ce e mai rau, motiv pentru care au inceput construirea unui spital militar dupa standarde NATO.

- Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș va aloca, daca situația o va impune, inca 340 de paturi pentru pacienții cu coronavirus, a anunțat pe Facebook, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.„Spitalul de boli infecțioase și tropicale Victor Babeș, administrat de Primaria Capitalei,…

- Noul tip de coronavirus starnește panica in toate colțurile lumii. Nu mai puțin de 17 persoane au murit, iar alte 570 au fost infectate, iar acum au fost prezentate imagini de la spitalul din Wuhan, in care ajung persoanele infectate cu virusul.

- Autoritațile romane de sanatate se declara pregatite sa faca fața situației, daca virusul care a ucis deja 9 oameni in China și se raspandește cu repeziciune in toata lumea va ajunge și in țara noastra. Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX ca au…