Au ajuns noi doze de vaccin la Spitalul Militar din Constanta: Cate cadre medicale s-au vaccinat

- In urma cu cateva momente au ajuns noi doze de vaccin la Spitalul Militar din Constanta.O parte din a doua transa de vaccinuri anti COVID produse de Pfizer si BioNTech a ajuns marti dimineata in Romania.Este vorba despre dozele care vor merge spre Institutul Cantacuzino din Bucuresti si la centrele…

- O parte din a doua transa de vaccinuri impotriva COVID a ajuns marți dimineața in Romania, pe Aeroportul „Henri Coanda” din Otopeni, urmand ca in cursul zilei de astazi și maine sa ajunga alte doze de vaccin impotriva infectiei cu SARS-CoV-2. Comitetul national de coordonare a activitatilor privind…

- Marți va sosi cea de-a doua tranșa de vaccinuri anti-COVID, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Timișoara și Cluj Napoca. Numarul total al dozelor de vaccin de la Pfizer/BioNTech este de 140.400 de doze.In jurul orei 07:50, o aeronava va ateriza pe aeroportul Henri Coanda, iar dozele de vaccin…

- Urmatoarea tranșa de vaccin anti-COVID ajunge in Romania in 29 și 30 decembrie. Urmatoarea tranșa de vaccinuri pentru Romania mai intarzie. Transportul va fi expediat de producator la o zi dupa momentul programat inițial. In opt țari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului,…

- Livrarea vaccinului anti-Covid-19 a intarziat in opt țari din cauza unor probleme tehnice ale producatorului. In Romania, urmatoarea tranșa va ajunge marți, 29 decembrie, anunța hotnews . Astfel, potrivit informațiilor deținute de Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva…

- Noi transe din vaccinul anti-COVID-19 vor sosi in Romania in 29 si 30 decembrie, a anuntat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. „Din informatiile pe care le detinem, in opt tari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului.…

- Primele camioane cu vaccinul produs de Pfizer și Biontech au plecat miercuri de la fabrica din Puurs din Belgia. Trei camioane frigorifice, escortate de doua mașini de poliție fiecare, au pornit catre cele 27 de țari ale Uniunii Europene. Pfizer nu a dezvaluit care este destinația inițiala a acestor…

- Primul ser anti-COVID-19 de la Pfizer va fi adus, cel mai probabil, direct în Cluj-Napoca și în cele șase centre regionale de vaccinare, scrie ProTv. Pentru ca vaccinul trebuie depozitat la minut 70 de grade Celsius…