Pelerinii plecați din Iași in data de 7 mai cu intenția de a ajunge la București fara sa consume alimente ci doar apa au reușit pe 31 mai sa se inchine la paraclisul din fața Catedralei Manturirii Neamului, potrivit Ziarul de Iași. Cinci persoane conduse de Cezar Elisei, președintele Asociației Postului Terapeutic, au reușit sa strabata distanța de 1.005 km, prin județele Iași – Suceava – Bistrița Nasaud – Cluj – Alba – Sibiu – Valcea – Argeș – Brașov – Prahova – București in 25 de zile fara sa consume nici un fel de alimente ci doar apa plata, minerala și din cand in cand electroliți (Mg, K,…