Au ajuns la Iaşi doi rinichi din Bulgaria, dar nu s-au găsit primitori compatibili Cele doua operatii de transplant programate pentru ieri-dimineata la Spitalul Clinic C.I. Parhon au fost anulate. In urma testelor imunologice preoperatorii, toti pacientii posibili primitori au fost gasiti pozitivi, adica incompatibili. Inedit este faptul ca cele doua grefe renale au fost aduse, dupa prelevare, din Bulgaria, Varna, fiind prima operatiune de acest gen intre cele doua state. Rinichii au fost prelevati de la o femeie aflata in moarte cerebrala si care era infectata cu virusul hepatitei C. „Aceasta prelevare este rezultatul unui acord de colaborare cu Bulgaria, semnat in urma cu… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

