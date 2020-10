Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat astazi un nou plan pe 10 ani , care cuprinde o propunere de recomandare a Consiliului , pentru a veni in sprijinul romilor din UE. Exista șapte domenii principale de interes: egalitatea, incluziunea, participarea, educația, ocuparea forței de munca, sanatatea și locuințele.07/10/2020…

- Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin financiar in valoare de 81,4 miliarde EUR din cadrul Instrumentului SURE pentru 15 state membre. Instrumentul SURE este un element esențial al strategiei cuprinzatoare elaborate de UE pentru protejarea cetațenilor…

- Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri privind acordarea unui sprijin financiar de 81,4 miliarde euro, din cadrul Instrumentului SURE, pentru 15 state membre, dintre care 4 miliarde euro pentru Romania, arata un comunicat de presa al Executivului UE. Prin SURE, statele europene primesc…

