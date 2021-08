Au ajuns încă două tramvaie noi la Iaşi. Când ies la stradă? Producatorul polonez PESA a livrat inca doua tramvaie la Iasi, vehicule care au ajuns in depoul de la Gara in cursul zilei de ieri. Livrarea a fost facuta la doua saptamani dupa aducerea la Iasi a primelor doua tramvaie. Deocamdata, niciun tramvai PESA nu circula pe caile de rulare din oras, dar directorul CTP Cristian Stoica a declarat recent la ZDI TV ca vehiculele, primele doua, vor fi puse in miscare in cursul acestei saptamani. „Noile vehicule vor iesi la strada imediat ce toate procedurile interne vor fi incheiate. Intre timp, continua testele functionale cu primele doua vagoane primite… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

