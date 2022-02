Stiri pe aceeasi tema

- Primii militari francezi din cadrul Forței de Raspuns a NATO au sosit luni seara in Romania. Soldații au aterizat la baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu, a anunțat MApN. „Solidaritate aliata: primii militari din detașamentul care reprezinta contribuția Franței la Forța de Raspuns a NATO au ajuns,…

- Șeful Statului Major al armatelor franceze, generalul Thierry Burkhard, a anunțat, sambata, ca țara sa va trimite in Romania aproximativ 500 de soldați și vehicule blindate, in cadrul NATO, relateaza AFP, citat de News.ro.„NATO a decis sa-si consolideze prezenta, sa transmita un semnal foarte clar de…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, vineri, la Bruxelles, ca Franta va trimite un nou contingent in Estonia și va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO. Acesta este raspunsul francezilor la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, transmite AFP. “Franta va continua sa indeplineasca…

- Administrația Prezidențiala anunța ca președintele Klaus Iohannis va susține, la finalul ședinței CSAT, o declarație de presa. Realitatea.net va transmite LIVE TEXT și VIDEO proncipalele declarații ale șefului statului.

- Franta este pregatita sa trimita sute de militari in Romania si sa-si asume responsabilitatea de a constitui o forta internationala pentru apararea acestei tari membre a NATO care se invecineaza cu Ucraina, daca Alianta Nord-Atlantica va decide acest lucru, a declarat sambata ministrul francez al Apararii,…

- Franta este pregatita sa trimita sute de militari in Romania si sa-si asume responsabilitatea de a constitui o forta internationale pentru apararea acestei tari membre a NATO care se invecineaza cu Ucraina, daca Alianta Nord-Atlantica va decide aceasta, a declarat astazi

- „Salut decizia presedintelui Emmanuel Macron, care a anuntat ca Franta este pregatita sa contribuie cu trupe NATO pe teritoriul Romaniei. Anuntul a fost facut in fata sefilor militari dintr-un comandament de langa Strasbourg, potrivit colegei noastre din grupul Renew Europe Nathalie Loiseau, care a…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat, miercuri, ca Franta este dispusa sa aduca trupe pe teritoriul Romaniei in cadrul misiunilor NATO, potrivit digi24. Anuntul a fost facut de europarlamentarul francez Natalie Loiseau.„In aceasta seara Emmanuel Macron a anuntat disponibilitatea Frantei…