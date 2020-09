Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile scolare vor incepe cu o zi intarziere, adica marti, in Scoala Gimnaziala din Cefa, deoarece directoarea scolii, Alexandra Roman, a fost confirmata vineri cu COVID-19.Sotul acesteia, deputatul PSD Ioan Roman, s-a autoizolat la domiciliu incepand de sambata. Citește și: Ieșire-fulger…

- In cele mai multe localitati din judet se va aplica „scenariul verde”, care prevede ca toti elevii vor merge la scoala in mod normal. In doua localitati scoala va incepe doar online, iar in sapte se va aplica scenariul hibrid.

- Analiza detaliata a situatiei scoate in evidenta, insa, si situatii paradoxale. Spre exemplu, o asezare cu zero cazuri de Covid-19 printre locuitori va fi in zona rosie doar pentru ca pe raza ei se afla un centru social unde a fost depistat un focar de infectare.

- Ministerul Sanatatii a publicat, luni, analiza epidemiologica pe judete si localitati care arata rata de incidenta a infectiilor cu coronavirus la mia de locuitori, in functie de care se stabilesc scenariile dupa care vor functiona scolile.

- Trei angajați ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita au fost depistați cu Covid-19 și sunt internați in spital. Potrivit unui comunicat al IJJ Harghita, unul dintre angajați a prezentat simptome specifice Covid-19, s-a testat, iar rezultatul a ieșit pozitiv. In prezent, acesta este internat…

- Alte doua cazuri de imbolnavire cu COVID-19 au fost confirmate la personal din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al institutiei, sublocotenentul Irina Popa, potrivit Agerpres.Este vorba despre doi angajati din cadrul Detasamentului…

- Doua noi focare de COVID-19 au fost depistate in județul Timiș. Primul dintre acestea este la Spitalul de Psihiatrie Gataia, unde mai mulți pacienți au fost confirmați cu coronavirus. Este vorba despre șase bolnavi cronici care au fost testați, iar rezultatele au ieșit pozitiv. Exista suspiciuni potrivit…

- Primaria comunei Balaciu din judetul Ialomita isi va suspenda activitatea timp de doua saptamani, dupa ce doi angajati au fost diagnosticati cu coronavirus, anunța news.ro.La Balaciu au fost confirmati cu coronavirus secretarul Primariei si sotia sa, angajata in aceeasi institutie, la Biroul…