- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Nord a trimis pe banca acuzaților un barbat și o femeie din Briceni, dupa ce primul a introdus ilegal din Ucraina in Moldova țigari și alcool in valoare totala de peste 870.000 lei, iar femeia a oferit spațiu…

- Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (Oficiul Sud), de comun ofițerii din aceeași regiune a Poliției de Frontiera, au deconspirat o schema de organizare a migrației ilegale pentru cetațeni ai Ucrainei, care a inclus și mituirea unui polițist de frontiera, in acest…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu direcțiile abilitate din cadrul Poliției, au destructurat un grup criminal organizat, specializat in trafic de droguri din Ucraina, de la care au ridicat peste 5,5 kilograme de droguri tip PVP, care pe piața…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale anunța trimiterea pe banca acuzaților a șase barbați, reținuți in august 2020 pentru contrabanda cu marfa de larg consum de peste 1.000.000 lei, de la ”KM7” din Odesa, Ucraina.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a doi chișinauieni pentru trafic de droguri, in februarie și iunie 2022 și aplicarea sechestrelor asupra automobilelor folosite la comiterea infracțiunilor. In cazul din februarie, in barbat…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata pentru trafic de droguri a unui student ucrainean din Kiev cu virsta de 20 de ani, care sosise in Moldova in contextul razboiului din Ucraina. Acesta a fost reținut in flagrant de catre angajații…