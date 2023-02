Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai bine platiți romani sunt angajații din domeniul IT, arata datele Institutului Național de Statistica. Un novice in acest domeniu caștiga 4.000 de lei lunar, iar pentru cei cu experiența mai mare, salariile ajung și la 10.000 de lei.Angajații din acest domeniu au caștigat in medie, in luna noiembrie…

- O treime (33%) din totalul locurilor de munca disponibile, in prezent, pe una dintre platformele de recrutare online au salariul afisat, pondere mai mult decat dubla fata de perioada similara a anului trecut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Elit SRL intentioneaza sa preia compania Goodies Meat Production SRL. Elit SRL din judetul Alba face parte din grupul Smithfield, afiliat al WH Group. Grupul Smithfield desfasoara o gama variata de activitati in Romania, printre care cresterea suinelor,…

- Patronii nu mai pot menține angajații cu mai multa vechime la salariul minim mai mult de 2 ani. Aceasta prevedere a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2022, ceea ce inseamna ca la inceputul lui 2024 angajații cu vechime mai mare de 2 ani trebuie sa aiba o majorare salariala. Salariile multor romani…

- Decalarea vine ca urmare a perioadei sarbatorilor de iarna, in care angajații Casei Naționale de Pensii și cei ai Poștei Romane au avut zile libere, informeaza Compania Nationala Posta Romana, potrivit Agerpres.Astfel, Poșta Romana precizeaza ca pensiile și indemnizațiile sociale vor fi livrate in perioada…

- Poșta Romana a implinit 160 de ani, insa cei aproximativ 22.000 de salariați nu au cele mai bune condiții de munca și nici salarii, insa directorul general Valentin Ștefan spune ca lucrurile au inceput sa se miște intr-o direcție diferita. R.L: Cum a fost anul acesta pentru Poșta Romana, ce caștiguri…

- Posta Romana a castigat licitatia organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru imprimarea si transmiterea proceselor verbale pentru eventualii contravenienti. Posta Romana și Sucursala Fabrica de Timbre vor presta servicii de imprimare si distribuire de procese…

- Posta Romana, in calitate de lider de proiect, a castigat licitatia organizata de CNAIR, in valoare de 34.800.000 de lei, cu o durata de 24 de luni, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de companie. Astfel, Posta Romana si sucursala Fabrica de Timbre vor presta servicii de imprimare…