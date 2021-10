Stiri pe aceeasi tema

- Doua ATV-uri furate recent din Germania au fost gasite, joi, la domiciliul unui barbat din comuna Calinesti, județul Argeș, in urma unei perchezitii efectuate de politisti. Cele doua vehicule sunt evaluate la aproximativ 15.000 de euro și au fost sustrase la inceputul acestei luni.

- Un barbat in varsta de 27 de ani, a plecat de la locația in care acesta lucra ca și ingrijitor de animale, din comuna Recea-Cristur, fara a se mai intoarce.Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 19…

- Scene de groaza pentru locuitorii unui complex rezidențial din Karlsruhe, vestul Germaniei, pentru care o zi menita relaxarii s-a aratat a fi un adevarat coșmar. Deranjat de galagia pe care o faceau copii, un barbat in varsta de 53 de ani a atacat cu un spray cu piper toate persoanele care i-au ieșit…

- Candidatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) la functia de cancelar, Armin Laschet, este favorabil trimiterii inapoi in Afganistan a solicitantilor de azil afgani, care comit infractiuni pe teritoriul Germaniei, in pofida violentelor in crestere in tara lor de origine, relateaza luni dpa. "Urmarim foarte…

- In timp ce romanii se topesc de canicula, in vestul Germaniei s-au produs cele mai grave inundații din ultimul secol. Numarul persoanelor care și-au pierdut viața a crescut vineri la cel puțin 81, potrivit Reuters. Aproximativ 1.300 de persoane lipsesc in cartierul Ahrweiler la sud de Koln, a declarat…