ATV indisponibilizat de catre politisti.

La data de 23 iunie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au identificat in posesia unui barbat 58 de ani, din Dumitrita, un ATV in valoare de aproximativ 2000 de euro, reclamat ca fiind sustras din Franta. Vehiculul a fost indisponibilizat in vederea stabilirii, in cooperare cu autoritatil ...