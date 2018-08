Stiri pe aceeasi tema

- Luminița Anghel nu e suparata ca nu a caștigat Cerbul de Aur. La 17 ani de la ocuparea locului I la festivalul de la Brașov, indragita cantareața s-a intors pe scena pentru a canta piesa cu care a fost la un pas sa puna mana pe marele trofeu. Deși a fost extrem de aproape de reușita, Luminița Anghel…

- Aseara a inceput editia aniversara a festivalului Cerbul de Aur Foto: Radio România. Aseara a început editia aniversara a festivalului Cerbul de Aur. Peste 5.000 de spectatori au urmarit recitalurile din Piata Sfatului din Brasov. Detalii aflam de la redactorul RRA, Bogdan Pavlica.…

- Festivalul International 'Cerbul de Aur' se va deschide, pe 29 august, la Brasov, cu un spectacol de gala consacrat artistilor romani care au intrat in istoria evenimentului.Potrivit unui comunicat al Televiziunii Romane transmis Agerpres, prima seara este o sarbatoare a laureatilor festivalului,…

- Ce de-a 51-a editie a festivalului de muzica usoara de la Amara are loc in acest an pe parcursul a doua zile, nu patru, cum se obisnuia, prima zi fiind rezervata competitiei, iar cea de-a doua Galei laureatilor. In 2018, autoritatile din Ialomita, Consiliul Judetean si Primaria Amara, au alocat 400.000…

- In familia Daminescu a fost mare sarbatoare weekend-ul trecut, un eveniment special a avut loc la Clinceni și anume nunta fiului vitreg al marelui artist. Adrian Daminescu i-a organizat o petrecere fastuoasa, unde a reunit artiști din Generația de Aur. Mirii au dansat pe muzica interpretata de Luminita…

- Zi de poveste pentru cantarețul Adrian Daminescu. Fiul sau adoptat s-a casatorit, iar la nunta acestuia au intreținut atmosfera unii dintre cei mai mari artiști ai generației de aur a muzicii romanești. Renumitul cantareț Adrian Daminescu este casatorit de foarte mulți ani cu Dana . Partenera de viața…

- Gabriel Cotabița pleaca in turneu, la trei ani de cand a pacalit moartea. Cantarețul de 62 de ani sarbatorește, de Centenarul Marii Uniri, un secol de muzica romaneasca, printr-o serie de concerte care vor reuni pe scena mai mulți artiști. Seria de concerte pe care le organizeaza insuși solistul va…