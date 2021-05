Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea nu este obligatorie, astfel incat persoanele care nu doresc sa se vaccineze nu trebuie sa fie discriminate, prin masuri dincolo de cadrul legal din Romania, a avertizat, marți, Avocatul Poporului, Renate Weber. Avocatul Poporului nu a negat importanța vaccinarii, insa a tras un semnal de…

- In prezent, legislația din Romania referitoare la frauda in randul companiilor este deficitara; insa, odata cu efectuarea unor anchete penale la standarde europene, specialiștii in investigatii antifrauda corporate spera ca și Romania sa ajunga sa se...

- Premierul Florin Cîtu a spus ca românii pot sa protesteze atât timp cât nu încalca legislatia în vigoare, precizând ca implementarea noilor masuri a fost determinata de faptul ca spitalele sunt „foarte aglomerate".…

- Premierul Florin Cițu a declarat, luni, despre protestele din mai multe orașe din țara impotriva noilor restricții, ca ințelege ca romanii „au obosit” dupa un an de pandemie și ca oricine poate protesta atata timp cat respecta legea. Premierul a mai spus ca este posibil ca ținta de 10 milioane de persoane…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, ca va avea mai multe discuții privind situația epidemiologica din Romania, precizand ca exista o minoritate care nu respecta legea. „Va spun ca acolo unde nu se respecta legea voi fi intransigent”, a spus premierul, care așteapta soluții de la autoritațile locale.…

- Daca nici fiicele sa nu-i calce pe urme, atunci cine? Gigi Becali are de ce sa fie mandru! Teodora nu se uita la bani atunci cand vine vorba de rezervor. Stai sa vezi unde a mers fiica celebrului milionar imediat dupa. Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de…

- Familia Clejanilor este una unita in ciuda celor intamplate și asta o dovedește faptul ca recent au fost surprinși luand cina, la ceas de seara, in patru. Insa, ceea ce ne-a atras atenția, din imaginile surprinse de cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din…

- Cazul casetei inscriptionate cu „Miscarea Legionara" pusa pe o cladire din Sectorul 1 a ajuns o data la procurori, care au decis clasarea dosarului. Deputatul Silviu Vexler, din partea minoritatilor nationale si presedinte al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, a atras atentia, pe contul…