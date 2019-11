Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud și Anglia se vor duela in marea finala a Cupei Mondiale de rugby, ediția a 9-a. Cele doua echipe sunt familiarizate cu trofeul „Webb Ellis”. A fost caștigat de sud-africani in 1995 și 2007, iar de Anglia in 2003. Anglia e marea favorita la caștigarea Cupei Mondiale. Parcursul fara greșeala…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens, principala favorita a turneului WTA de la Luxemburg, a debutat cu dreptul la aceasta competitie, dotata cu premii in valoare 250.000 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-0, 6-3, pe olandeza Bibiane Schoofs, intr-un meci disputat marti.

- O adolescenta a fost acuzata ca a ucis o tanara femeie. Aceasta a fost gasita moarta la scurt timp dupa ce a participat la un concert. Wesley Streete (19 ani) a fost arestata dupa ce Keeley Bunker (2...

- Contracandidatul Laurei Codruta Kovesi la sefia EPPO (Parchetul European) a anuntat ca nu are de gand sa se retraga din cursa si a mentionat ca acest lucru ar duce la reluarea procedurii de selectie. Nominalizarea mea ca sef al Parchetului National Financiar din Franta inca trebuie sa fie confirmata…

- Școli cu toalete in curte in 20 de comune din Argeș! 119 cladiri nu au autorizație de securitate la incendiu. Școala a inceput de trei zile și in Argeș, ca și in multe alte județe, sunt elevi care trebuie sa mearga in continuare la toaletele din curtea unitaților de invațamant. In județul nostru, in…

- Adevarul.ro va transmite live o mare parte din concertele de la Festivalul International "George Enescu", care incepe sambata. Va prezentam lista concertelor care vor putea fi ascultate pe site-ul adevarul.ro, in perioada Festivalului "George Enescu" (31 august-22 septembrie)l

- 24 august, Mercur intra in zodia Fecioarei, iar acest lucru influențeaza puternic zodiile de Pamant. Luna Noua in Fecioara aduce experiențe inedite pentru mai mulți nativi. Zodia Taur este favorita astrelor in dragoste.

- Facebook a avut probleme vineri, au scris utilizatori din toata lumea pe downdetector.com. Se pare ca nu a funcționat partea de newsfeed, problemele fiind inregistrate la postarile noi. ”Newsfeed a crapat. Pot sa vad doar postari vechi și neinteresante ale prietenilor” a scris un utilizator pe site.…