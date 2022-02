Stiri pe aceeasi tema

- The Financial Times, remarca faptul ca „aproape toate țarile mari din Europa de Vest sunt in cursul unor tranziții politice destabilizatoare”, ceea ce-i „ușureaza manevrele lui Putin in Est”. Premierul britanic abia se mai menține la putere, președintele Franței mai are doar trei luni pana la alegeri,…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina este iminent, dar nu se va desfașura mai devreme de o luna, din cauza ca rușii nu doresc sa umbreasca Jocurile Olimpice din China, susține europarlamentarul Eugen Tomac (PMP). „Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la est de noi, un conflict militar poate izbucni…

- Germania și Rusia au convenit pentru o intrevede „la inceputul lunii ianuarie” pentru a discuta tensiunile din regiune și a incerca sa rezolve criza din jurul Ucrainei unde Moscova a mutat intre 100.000 și 175.000 de soldați la granița, relateaza agenția AFP citata de Agerpres . La aceasta reuniune…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP. ”Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat de cei 30 de membri ai Aliantei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca nu exclude organizarea unui referendum cu privire la viitorul statut al estului Ucrainei si al Peninsulei Crimeea, anexata de Rusia în 2014, relateaza Reuters.Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și când ar putea…

- Presedintele american a declarat vineri ca pregateste un "set de initiative" care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac rus, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Rusia ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters. Afirmand…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

