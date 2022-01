Stiri pe aceeasi tema

- Doi cercetatori romani lupta pentru retragerea lucrarilor științifice publicate sub numele soției dictatorului Nicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu. Potrivit The Guardian, lucrarile frauduloase pot fi citate in continuare de oamenii de știința la nivel internațional, iar cercetatorii romani vor sa impiedice…

- Mircea Dinescu iși vine puloverul celebru cu care s-a facut cunoscut din zilele Revoluției. Poetul, gazetarul, scriitorul și bucatarul de televiziune iși dorește sa-l scoata la licitație, spuna nd ca, ”e vremea capitalismului, și vrea a caștige și el ceva”. Intr-un interviu Prima TV, Mircea Dinescu…

- Mircea Dinescu a declarat, duminica, intr-o emisiune TV, ca Elena Ceausescu avea o mare influenta asupra lui Nicolae Ceausescu, potrivit News.ro. “Era o tipa absolut sinistra. Avea o mare influenta pentru ca nea Nicu...Se pare ca nea Nicu nu a avut legatura cu nicio femeie, in afara de Elena Ceausescu.…

- Sebastian Haller (27 de ani), atacantul celor de de la Ajax , a scris istorie in acest sezon de Liga Campionilor dupa un nou gol marcat pentru „lancieri”. Toate rezultatele zilei de marți din Liga Campionilor Cu golul din meciul Ajax - Sporting 4-2, Haller a ajuns la 10 reușite in grupele Ligii Campionilor.…

- La o luna dupa decesul Doncai Sonia Mizil ies la iveala noi detalii nestiute privitoare la relatia interzisa dintre sora lui Serghei Mizil si Nicu Ceausescu. Cei doi au avut o relatie patimasa de 15 ani, care insa s-a sfarsit la interventia Elenei Ceausescu, cea care nu a vrut-o pe sora lui Serghei…

- Invitata in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, Ramona Badescu a explicat de ce era geloasa Elena Ceaușescu pe ea, deși la vremea respectiva avea doar 16 ani. Actriței i s-au interzis aparițiile televizate la vremea respectiva.Acum, la 52 de ani, vedeta stabilita in Italia a vorbit despre perioada…