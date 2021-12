Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar a petrecut momente unice alaturi de fiica ei, Aida. Cele doua au fost surprinse de paparazii Spynews.ro la un mall din Capitala. Ce „probleme” a intampinat vedeta, dupa ce a vrut sa iasa dintr-un magazin.

- Nu mai este un secret ca Ramona Olaru traiește o poveste de dragoste alaturi de Catalin Cazacu. Cei doi indragostiți au fost surprinși de paparazzi Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, la un restaurant exclusivist din Capitala, iar gesturile lor nu au putut ramane neobservate.

- Patrizia Paglieri și fiul ei au participat la Asia Express, acolo unde au avut parte de experiența vieții lor. Cine este iubitul Patriziei Paglieri S-au certat, s-au distrat și intr-un final au parasit competiția. Patricia Paglieri și fiul ei au fost eliminați de la Asia Express. Celebra italianca a…

- Bianca Dragușanu este un model la capitolul pieton și ”parințeala”. Vedeta, la ieșirea dintr-un restaurant de lux din nordul Capitalei, le-a dat o lecție de circulație tuturor celor din zona. Iar acum noi va aratam și voua cele mai graitoare imagini surprinse de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro,…

- Cand ești Marius Șumudica poți face orice, chiar și atunci cand n-ai de lucru. De exemplu acum, cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele antrenorului și tocmai de aceea va prezentam imagini cu el prins in ”offside”. Vedeta a incalcat…

- Odata cu participarea ei la Asia Express, Patrizia Paglieri a aratat publicului o latura mai puțin cunoscuta a ei. Totuși, paparazzii SpyNews.ro au reușit s-o surprinda intr-o ipostaza și mai rar intalnita in cazul ei. Bruneta pare o adolescenta indragostita la brațul iubitului ei.

- Patrizia Paglieri face echipa cu fiul ei, Francy la „Asia Express” sezonul 4. Este unul dintre cei mai apreciați bucatari din Romania, insa parcursul nu a fost deloc ușor. Fosta jurata de la MasteChef s-a mutat in țara noastra in 1993. Patrizia Paglieri s-a mutat in Romania in anul 1993, in momentul…