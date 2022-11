Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa ofertele tradiționale de Black Friday 2022, anul acesta și-a facut loc și o premiera: sistemele fotovoltaice, la mare cautare la romani, mai ales in contextul actual cu majorari substanțiale ale prețului la energie. Propunerea vine din partea magazinului online de sisteme de securitate de Atu…

- Reduceri de peste 360 de milioane de lei la 1,5 milioane de produse vor fi disponibile pe data de 11 noiembrie, ziua oficiala "Black Friday" in Romania, a anuntat, luni, retailerul online eMag, intr-o conferinta de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Black Friday 2022 se anunța aglomerat in oferte. Clientii din online sunt insa obișnuiți cu reduceri mari. Ce pregatesc magazinele online pentru a-i convinge anul acesta? Iata cateva oferte pe care sa le ai in vedere. Black Friday sanatos, pe Vegis.ro: Reduceri de pana la 90% la peste 2000 de produse…

- Notino este cel mai mare e-shop european care comercializeaza produse din categoria cosmetice și parfumuri. Inființat in Cehia in anul 2004, retailerul online este prezent acum cu 26 de magazine in 28 de țari, inclusiv in Romania, unde funcționeaza din 2009.Acest articol conține linkuri cu coduri de…

- La eMAG, cel mai mare retailer online din Romania, Black Friday 2022 are loc pe data de 11 noiembrie, ziua in care compania va pune la bataie sute de mii de produse la prețuri reduse. Cel mai probabil, campania de Black Friday 2022 va incepe la primele ore ale dimineții, știut fiind faptul ca in ultimii…

- Notino este cel mai mare e-shop european care comercializeaza produse din categoria cosmetice și parfumuri. Inființat in Cehia in anul 2004, retailerul online este prezent acum cu 26 de magazine in 28 de țari, inclusiv in Romania, unde funcționeaza din 2009. Acest articol conține linkuri cu coduri de…

- Flanco este cel mai dinamic retailer electro-IT din Romania, fiind prezent cu 155 de magazine in 110 orașe din țara și deținator al unuia dintre cele mai mari magazine online de pe piața autohtona.Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce inseamna ca daca veți comanda online…

- Cu o suprafața de 5.000 mp și cu o capacitate de stocare de peste 1 milion de carți, Libris deține la Brașov cel mai mare depozit de carte din Romania dedicat unei librarii online. Compania continua investițiile in dezvoltarea tehnologiilor și anunța transformarea depozitului in “depozit verde”, prin…