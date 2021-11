Atu Tech (a2t.ro) organizeaza Black Friday 2021 in perioada 29 octombrie – 1 decembrie Compania estimeaza o creștere de aproximativ 20% a vanzarilor in campania din acest an Camerele video de supraveghere sunt cele mai cumparate produse de securitate de catre romani in campania de Black Friday 2021, potrivit Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, conform cifrei de afaceri. Astfel, cea mai mare cerere a fost pentru sistemele de supraveghere video de 4 camere, ce au in componența lor camere de 5 megapixeli cu vizibilitate buna nocturna și DVR-uri…