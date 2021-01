AttoSoft le oferă celor care deţin un service auto şansa de a performa! In orice perioada din an, service-ul este o afacere cu numerosi clienti, ceea ce poate sa insemne ca este greu de gestionat daca nu se implementeaza solutii ERP eficiente. In aceasta idee, echipa AttoSoft a gandit ca este oportun sa gandeasca si sa dezvolte un soft special pentru aceasta afacere. De la planul de dezvoltare la crearea unui soft dedicat nu a trecut mult timp, iar astazi, de avantajele acestuia se pot bucura numerosi antreprenori care aleg produse capabile sa le simplifice munca. Attosoft pune la dispozitia clientilor sai un soft pentru service auto performant si cu multiple caracteristici… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul oferit de fațadele ventilate este in prezent unul dintre cele mai eficiente tehnologii pentru placarea cladirilor. Acesta asigura protecția impotriva umiditații și a intemperiilor, oferind totodata izolare termica și acustica.Tehnologia oferita de fatade ventilate asigura performanțe remarcabile,…

- Senatul cere autoritaților sa verifice daca bolile trecute în adeverința fac parte din categoria „bolilor care afecteaza capacitatea de oxigenare”. De asemenea, Senatul dorește sa știe daca titulara adeverinței „ este exceptat de la…

- „Pentru ca ne pregatim pentru intrarea noastra in Romania, cautam sa recrutam un tehnician service care sa se alature noii noastre echipe din Bucuresti", arata compania in primul dintr-o serie de anunturi de angajare similare publicate pe site. Tesla cauta momentan sa angajeze cinci persoane in Bucuresti,…

- Judecatoarea Adriana Stoicescu atrage atenția asupra adoptarii tacite a unei noi legi „care permite reintoarcerea SRI in dosare”. „Adoptarea tacita a legii care permite reintoarcerea SRI in dosare...

- Polițiștii au derulat acțiuni pentru verificarea legalitații efectuarii transportului de marfa și persoane. De asemnea, polițiștii au verificat daca oamenii respecta masurile de siguranța impuse de CJSU pentru combaterea virusului COVID-19. „La data…

- Reprezentantul umei companii de asigurari din Tg. Mureș, Alexandru Negrea, atrage atenția ca exista service-uri independente și unele asociații patronale din transport care raspandesc zvonuri privind creșteri nereale de preț la RCA: Unele service-uri independente și o parte a asociațiilor patronale…

- Scenele surprinse de camerele de luat vederi ale unui supermarket și postate de un timișorean pe Facebook arata cat de ușor cad, in special varstnicii, prada hotilor de buzunare.In cazul de fața este vorba despre doua hoațe care au jefuit in cateva zeci de secunde o batrana. http://www.timisoarastiri.ro/wp-content/uploads/wpid-20-11-02-12-05-18.mp4

- Virgil Musta a preferat sa poarte masca pentru a le transmite cetatenilor ca e important sa o foloseasca, desi distanta fata de moderator ii permitea sa stea fara acest mod de protectie. Virgil Musta cere LOCKDOWN: Ideal ar fi sa se blocheze totul doua saptamani "Port masca din respect…