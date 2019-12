Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan declara ca Guvernul isi va angaja raspunderea, in maxim doua saptamani, pentru abrogarea recursului compensatoriu, daca nu va fi realizata prin modificarea legii de catre...

- Vicepremierul Raluca Turcan declara ca Guvernul isi va angaja raspunderea, in maxim doua saptamani, pentru abrogarea recursului compensatoriu, daca nu va fi realizata prin modificarea legii de catre Parlament. "Guvernul PNL are mandat in favoarea celor cinstiti, nu a infractorilor! Ne punem mandatul…

- Vicepremierul Raluca Turcan declara ca Guvernul isi va angaja raspunderea, in maxim doua saptamani, pentru abrogarea recursului compensatoriu, daca nu va fi realizata prin modificarea legii de catre Parlament. "Guvernul PNL are mandat in favoarea celor cinstiti, nu a infractorilor! Ne punem mandatul…

- Vicepremierul Raluca Turcan declara ca Guvernul isi va angaja raspunderea, in maxim doua saptamani, pentru abrogarea recursului compensatoriu, daca nu va fi realizata prin modificarea legii de catre Parlament, scrie Agerpres.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat ca Legea recursului compensatoriu va fi modificata in Parlament, si a precizat ca, la momentul actual, a iesi cu o ordonanta de urgenta pe acest subiect ar fi „putin hazardat”, informeaza Agerpres. „Trebuie sa actionam pe trei planuri – un plan e cel…

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat, miercuri, ca votul in Parlament pentru Guvernul Orban va avea loc, cel mai probabil, pe 4 noiembrie, dar sunt "sanse mici" ca acesta sa fie i...

- Deputatul PNL Ioan Cupsa este favorit pentru a prelua portofoliul Justitiei in Guvernul Orban, sustin surse politice pentru Adevarul. Cupsa, de profesie avocat, dar si inginer, s-a luptat cu PSD in Comisia...

- Ludovic Orban a cerut reluarea activitații Comisiei juridice a Camerei Deputaților pentru a relua discuțiile privind legea recursului compensatoriu, revizuirea Constituției și vacantarea funcție de deputat a lui Octavian Goga. Liderul PNL acuza ca parlamentarii PSD au blocat Comisia, anunța MEDIAFAX."Parlamentarii…