- Premierul Viorica Dancila a spus, vineri seara, ca nu va demisiona, ca s-a simtit jignita de aprecierile presedintelui Iohannis si ca va merge mai departe. “Voi merge mai departe. Presedintele nu are atributii in a demite un prim-ministru”, a afirmat Dancila potrivit News.ro. “Categoric nu demisionez.…

- Interviul este acordat in contextul unui conflict politic dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila. Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila intr-o declaratie de presa in care a criticat ultimele pozitii ale primului ministru. Seful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, dupa ce premierul a refuzat sa participe la consultarile de la Cotroceni, ca „ii retrage increderea” si i-a cerut demisia din functie. Declaratia completa a presedintelui Klaus Iohannis, transcrisa de Administratia Prezidentiala: Buna ziua! Ar fi trebuit…

- Președintele Klaus Iohannis îi cere demisia premierului Vioreica Dancila, pentru ca este incompetenta. ”Ar fi trebuit sa am o întâlnire la ora 11.00 cu doamna Dancila. Acea întâlnire nu s-a mai tinut, dar asta n-are nicio importanta…