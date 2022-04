La Bucea, oras eliberat in weekend de ucraineni, rusii ar fi omorat toti barbatii cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani in timpul retragerii, potrivit unui jurnalist local. Zeci de cadavre imbracate in civil zaceau pe strazi, confirma imagini publicate de AFP. O groapa comuna a fost descoperita in oras. Cadavrele a cel putin 20 de barbati imbracati in haine civile zaceau sambata pe o strada din Bucea, oras la nord-vest de Kiev pe care militarii ucraineni tocmai l-au recucerit de la fortele ruse, a constatat un jurnalist AFP. Unul dintre barbati avea mainile legate, iar cadavrele erau imprastiate…