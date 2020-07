Stiri pe aceeasi tema

- Numai 55% dintre tinerii români sunt optimisti în privinta sanselor personale în viitor, arata rezultatele unui sondaj publicat de IRSOP marți dimineața. Sanatatea și locurile de munca sunt elementele care îi îngrijoreaza cel mai mult. Daca ar fi sa aleaga între doua…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 582 din 2 iulie anul curent a fost publicata Decizia nr. 270 2020 pentru numirea lui Razvan Giuca in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra…

- Membri ai Asociatiei MaiMultVerde au montat, pe raul Jiu, pe lacul de acumulare al barajului Isalnita, judetul Dolj, o bariera plutitoare pentru a opri si colecta deseurile aduse de apa. https://www.facebook.com/watch/?t=4&v=678494572972603 Potrivit unui comunicat de presa al Asociatiei, bariera a fost…

- Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile (CNACN) aniverseaza, pe 26 mai, 36 de ani de exploatare a Canalului Dunare - Marea Neagra, una dintre cele mai importante cai navigabile artificiale europene si, totodata, printre cele mai mari investitii 100% romanesti, informeaza un comunicat…

- Publicul a votat pentru melodia preferata la competiția virtuala „Eurovision: Come Together”, organizata duminica seara cand urma sa se desfașoare concursul Eurovision de anul acesta. Telespectatorii de la BBC au declarat melodia „Waterloo” a formatiei ABBA ca cea mai buna melodie a concursului Eurovision…

- Nicolai Mișcoi, prezentatorul rubricii "Istoria rockului moldovenesc" de pe portal Noi.md a discutat prin legatura video cu vestitul clipmaker Igor Levinschii. Igor a vorbit despre greutațile cu care se confrunta astazi oamenii cu aceasta profesie, și-a impartașit atitudinea fața de sport, cintec, a…

- EM 360 și Romania Durabila organizeaza marți, 12 mai, orele 12, un webminar ce are ca tema ”Pactul pentru Munca in Noua Economie”. Amfitrionii, Adrian Maniuțiu și Daniel Apostol, au formulat mai multe intrebari la care invitații sunt rugați sa raspunda și care se refera la adaptarea la noua economie…

- Celebrul poet Mircea Dinescu (69 de ani), proprietarul unui conac situat la malul Dunarii, in comuna doljeana Cetate, este și un mare iubitor de animale. A strans in jurul lui caprițe, iezi, caței și pisicuțe, insa cel mai drag ii este un magaruș, cu care de altfel s-a și pozat in brațe, fotografia…