Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta privind desfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti, atributiile sale fiind transferate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Guvernul va aproba, in sedinta de joi, Ordonanta de Urgenta privind desfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti, a anuntat premierul Viorica Dancila. Masura este propusa de ministrul Transportilor inca de la inceputul acestui an, urmand ca atributiile acesteia sa fie transferate catre…

- Din zona euro fac parte in prezent 19 state membre ale Uniunii Europene. Ultimele țari admise in zona euro au fost Letonia, in 2014, și Lituania, un an mai tarziu. Memorandumul privind aprobarea conţinutului Programului de convergenţă 2018 - 2021 va fi adoptat cel mai probabil în…

- Al treilea si al patrulea om in statul roman pleaca miercuri in Israel, intr-o vizita oficiala tinuta la secret pana in ultimul moment si in contextul unor tensiuni diplomatice in crestere, iscate de anuntul lui Liviu Dragnea privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de hotarare pentru modificarea HG 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica (INS).Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat ca premierul Viorica Dancila si-a subordonat direct Institutul National de Statistica…

- Guvernul si autoritatile locale, impreuna, se vor pune de acord asupra solutiilor concrete pentru atragerea finantarilor europene, a afirmat, vineri, prim-ministrul Viorica Dancila, la o intalnire de lucru cu primarii municipiilor resedinta de judet, reprezentantii Autoritatii de Management a Programului…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…