Pe data de 22 mai a.c., Primaria Ploiești a anunțat ca a inițiat procedurile de achiziție publica pentru o serie de contracte de lucrari pentru reabilitarea termica a mai multor blocuri de locuințe din oraș. Avand in vedere ca unii dintre cititorii ziarului ni s-au adresat, pe adresa redacției, solicitand sa afle care au fost criteriile de selecție a acestor imobile, ne-am adresat, pentru un punct de vedere in acest sens, municipalitații ploieștene. ”Blocurile cuprinse in lista respectiva se reabiliteaza prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției catre…