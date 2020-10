Atria Urban Resort a vandut 25% din cele 398 apartamente incluse in faza II a proiectului rezidențial estimat la peste 100 mil. euro Atria Urban Resort, complexul rezidențial dezvoltat in vecinatatea lacului Straulești de antreprenorii Liviu și Eugen Lepadatu, in parteneriat cu SIF Moldova, a vandut 25% din cele 398 de apartamente construite in faza a doua a proiectului imobiliar estimat la peste 100 de milioane de euro, in total. Situat în nord-vestul Capitalei, complexul Atria Urban Resort este unul unul dintre puținele proiecte rezidențiale din București construite pe principii…