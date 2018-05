Stiri pe aceeasi tema

- Tentativa de jaf la un magazin de bijuterii din Bucuresti, unde un barbat mascat a atacat cu un aparat cu electrosocuri o vanzatoare. Incidentul a avut loc pe Bulevardul IC Bratianu, iar mai multe echipaje aiu intervenit la fata locului. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata, cand un barbat a intrat…

- Armata nu reuseste sa ii convinga pe tineri sa se inscrie voluntar in rezerva statului. La ultima campanie, abia de s-au ocupat 10- din locuri. Numarul celor interesati a fost mic, iar doar o treime au trecut testele. Acum armata propune schimbarea legii in asa fel incat rezervistii sa fie mai bine…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei: Pentru a monta 1 MW intr-un parc solar, unui investitor ii sunt necesari 1 mil. euro. In 2021, capacitatea proiectelor solare montate pe plan local ar putea creste cu peste 50% fata de nivelul din 2016, la acel moment urmand sa…

- Despre cat de chimizata este mancarea care ajunge in farfuriile noastre s-a vorbit mult, insa care a fost rezultatul mediatizarii facute pe aceasta tema este greu de stabilit. Nu știu daca vigilența consumatorilor a crescut sau daca s-a redus cantitatea de substanțe chimice folosite in procesarea produselor.…

- Vanzarile de avioane private noi raman relativ constante, spune Rolland Vincent, director al Jetnet IQ, care analizeaza flota de avioane la nivel global. Totusi, se pare ca in 2017 a fost atins un punct de cotitura prin cresterea cu 10% a activitatii de zboruri private, in special curse charter, in…

- Secretarul de stat pentru Afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghita, l-a primit miercuri pe noul ambasador al Republicii Ghana la Bucuresti, Virginia Hesse, cu prilejul prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cele doua parti exprimand interesul comun pentru aprofundarea cooperarii bilaterale,…

- In timp ce majoritatea dintre noi sunt in goana dupa bani, faima și joburi bune, unii oameni, care au gustat din plin luxul vieții, renunța la tot, iși iau familiile și se retrag in salbaticie.

- Fiecare formatie participanta va primi 9,25 milioane de euro si un bonus de 1,5 milioane de euro pentru o victorie obtinuta in faza grupelor sau 750.000 de euro in caz de meci egal.Echipele calificate in optimi de finala vor obtine cate 2 milioane de euro, cele care ating sferturile de…