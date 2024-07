Stiri pe aceeasi tema

- Un certificat de urbanism a fost emis de Primaria Constanta pe data de 16 iulie 2024 pentru CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta. Actul consta in Construire punct de lucru ANSVSA pentru controlul marfurilor perisabile. Punctul de lucru va functiona in cladirea existenta magazie de grupaj,…

- BC Cogen Management SRL este detinuta pe jumatate de Constantin Bucur, actionarul majoritar al FC Gloria Buzau SA. Compania amenajeaza piscina exterioara de pe plaja Caelia.BC Cogen Management SRL, societatea care amenajeaza piscina de pe plaja Caelia, din Mamaia, a atacat la Curtea de Apel Constanta…

- Primaria Constanta a emis un act de urbanism pentru Marco Chim SRL. Firma va realiza o incinta de piloti secanti, fara modificarea coeficientilor urbanistici autorizati la imobilul de pe pe bulevardul Mamaia nr. 425. Marius Stamate este asociat unic al firmei Marco Chim SRL. De administarea societatii…

- Portul Constanța, cel mai important de la Marea Neagra dupa invazia Ucrainei in februarie 2022, nu este amintit in programul electoral al niciunuia din primii cinci candidați cu cele mai mari șanse la Primaria Constanța. Trebuie subliniat de la inceput ca Portul Constanța se afla in subordinea Ministerului…

- Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a participat astazi la inaugurarea stațiunii balneoclimaterice din Dorna Candrenilor, despre care a spus ca este un proiect remarcabil pentru comuna administrata exemplar de primarul Danuț Candrea și un punct…

- La propunerea candidatului PSD la Primaria Constanta, Horia Constantinescu, premierul Marcel Ciolacu, prezent la Constanta cu ocazia evenimentului de lansare a candidatilor PSD la alegerile locale, a inclus in agenda sa, o intalnire de lucru cu reprezentantii patronatelor din industria ospitalitatii…

- "Parata Mehmetoglu S.R.L. Constanta nici macar nu a declarat apel impotriva solutiei de constatare a nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 435 28.02.2007 ... si, mai mult, solicita respingerea apelului paratilor sustinand ca laquo;bunul reprezinta proprietatea publica…