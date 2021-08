Atracția momentului: Sucul de roșii gata extras VIDEO De cațiva ani, mulți dintre bacauani nu mai merg la piața pentru a cumpara roșii din care sa prepare bulion sau sos de roșii pentru gatit. Gospodarii și-au facut obiceiul de a procura suc de roșii direct de la cel mai mare producator de tomate din județ. Oamenii elimina o veriga din lanț, programandu-se la […] Articolul Atracția momentului: Sucul de roșii gata extras VIDEO apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Vine toamna.Teatrul de vara din Bacau „Radu Beligan”, in 2021, ramane un spațiu deschis și cand temperaturile coboara cu mult peste limita inghețului. Va mai aduceți aminte cum arata, uitat de alte interese, plin de balarii și cu lanțuri la porțile din fier forjat? Scena lasata in paragina dupa anii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca festivitatile de inceput de an scolar ar putea avea loc, dar numai cu conditia purtarii mastilor de protectie de catre toti participantii, avand o durata maxima de o ora – o ora si jumatate. “Pentru ca scoala incepe pe 13 septembrie, avem in vedere…

- Traim intr-o lume creata din imagini secvențiale, care ne obosesc retina dar raman imprimate in memorie. Strabunicii au stat și ei in fața obiectivului unui aparat de fotografiat. Mare, greoi, care mirosea a chimicale. Fotografia a fost prima reprezentare grafica, realizata prin metode științifice,…

- Echipaje din cadrul ISUJ Bacau au acționat in cursul zilei de ieri, 29.06.2021, pentru inlaturarea efectelor negative produse de fenomenele meteorologice periculoase la nivelul a cinci unitați administrativ teritoriale (Tg. Ocna, Tg. Trotuș, Bogdanești, Manastirea Cașin, Cașin) din județul Bacau. Astfel,…

- La acest moment, prefectul județului Bacau, Leonard Bulai se afla in satul Ciugheș, comuna Palanca, unde, la o prima evaluare sunt 90 de gospodarii afectate de viituri. Echipajele de pompieri intervin atat aici, cat și la Brusturoasa. Zona s-a aflat sub avertizari cod roșu și portocaliu de ploi. Articolul…

- Un singur nou caz de COVID a fost inregistrat, ieri, in județul Bacau, rata de incidența ajungand in județ la 0,14 la mie sau 0,014 la suta. Din cele 94 de unitați administrativ-teritoriale din județ, 59 au inregistrate cate zero cazuri de COVID. Cea mai mare rata de incidența, in localitațile in care…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, sambata, o hotarare prin care Marea Britanie este introdusa pe lista statelor aflate in zona rosie si se excepta de la carantina contactii care au avut deja COVID-19 in ultimele 90 de zile.nm Comitetul National pentru Situa?ii de Urgenta adopta…

- De la 1 iunie vom avea voie sa ne adunam in grupuri de cel mult opt persoane, a anunțat premierul Florin Cațu. O decizie a Comitetului Național pentru Situații de Urgența adoptata, astazi, prevede masuri de relaxare dar și menținerea discriminarilor intre vaccinați și nevaccinați deși autoritațile recunosc…