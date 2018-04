Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Life is Hard a reprezentat Romania la European Business Award categoria Inovatie . Potrivit unui document transmis catre Bursa de Valori Bucuresti, LIFE IS HARD a fost desemnata recent lsquo;National Winnerrsquo; in editia 2017 2018 a European Business Awards ndash; cea mai mare competitie…

- Ultimii ani au marcat schimbari importante la nivelul conducerii burselor din regiune, iar Bursa de Valori Bucuresti (BVB) nu face exceptie dupa ce anul trecut a renuntat la serviciile polonezului Ludwik Sobolewski, inlocuindu-l pe acesta cu Adrian Tanase, fost director de investitii NN Pensii. Conflictele…

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- Bursele din Europa au deschis ziua in scadere, dupa ce indicele Dow Jones a inregistrat luni o noua contractie puternica, potrivit Bloomberg, scrie news.ro.Și Bursa de la Bucuresti deschide in scadere, in ton cu pietele internationale. Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti inregistra…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. 'Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv unul…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Bursa de Valori Bucuresti BVB , cea mai importanta institutie a pietei de capital, va continua sa dezvolte o infrastructura si un mediu care sa i permita sa atinga potentialul maxim astfel incat Romania sa promoveze in randul pietelor emergente ca o consecinta a acestei dezvoltari, a declarat Adrian…

- Echipa romaneasca Atlantic 4, din care face parte si brasoveanul Andrei Rosu, a incheiat cu bine cursa de traversare a Oceanului Atlantic. Brașoveanul Andrei Roșu, in echipaj cu Vasile Oșean, Ionuț Olteanu și Marius Alexe, a traversat Atlanticul, in ambarcațiunea „Maria” (cea mai rapida barca de tip…