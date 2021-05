ATP Trucks a lansat e-UpCity, primul autobuz electric românesc ATP Trucks Automobile, compania romaneasca producatoare de autovehicule de transport rutier și persoane, a lansat autobuzul electric ATP Bus e-UpCity. Produsul ATP Bus face parte dintr-o noua etapa a investiției demarata in urma cu 4 ani, in valoare de peste 25 milioane euro. Cu o activitate de peste 25 de ani in domeniul auto, ATP Group și-a dezvoltat incepand cu 2019 segmentul producție auto. Astfel a aparut o noua marca auto: ATP Trucks, prin care s-au asamblat pana in prezent basculanta și betoniera Truston, 100% la Baia Mare. La acest portofoliu se adauga acum ATP Bus cu e-UpCity. „Demersul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

