- Ucraineanul Sergiy Stakhovsky, fost numar 31 mondial, a condamnat decizia ATP de a nu acorda puncte la Wimbledon 2022, sancțiune dictata dupa ce britanicii au interzis prezența sportivilor din Rusia și Belarus. ...

- Simona Halep nu va strange niciun punct la Wimbledon, turneu pe care l-a caștigat, in cazul in care va participa la ediția din acest an! Asta pentru ca șeful WTA, Steve Simon, a anuntat, vineri, intr-un comunicat, ca la turneul de grand slam de la Wimbledon, la care au interdictie de participare…

- Tenismenul britanic Andy Murray, locul 78 ATP, a declarat ca nu sustine decizia de excludere a jucatorilor din Rusia si Belarus de la turneul de la Wimbledon, dar precizeaza ca nu are un "raspuns potrivit" la aceasta problema, informeaza BBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Turneul de Mare Slem de la Wimbledon se disputa in perioada 27 iunie 10 iulie.Organizatorii celui de al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon, au anuntat excluderea jucatorilor din Rusia si Belarus de la editia din acest an a intrecerii programata intre 27 iunie si 10 iulie , dar si de la…

- Simona Halep se arata revoltata de decizia organizatorilor turneului de la Wimbledon de a-i exlude pe jucatorii rusi si bielorusi de la al treilea grand slam al anului. „Nu vreau sa discut despre politica, deoarce este politica in opinia mea. Este un sport individual si nu este vina jucatorilor, dupa…

- Patrick Mouratoglou, care a anunțat la inceputul lunii aprilie ca o va antrena pe Simona Halep, a afirmat ca nu este de acord cu decizia organizatorilor turneului de la Wimbledon, care au interzis participarea sportivilor din Rusia si Belarus.

- Fosta jucatoare de tenis Martina Navratilova, cu 18 titluri la simplu si 41 la dublu in turneele de Grand Slam, a criticat decizia organizatorilor de la Wimbledon de a interzice participarea sportivilor din Rusia si Belarus la al treilea turneu de Grand Slam al anului.

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au anuntat, marti, ca discuta cu guvernul britanic conditiile de participare a jucatorilor din Rusia si Belarus la al treilea Grand Slam al anului (27 iunie - 10 iulie), informeaza Reuters.