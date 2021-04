Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Filip Jianu a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului challenger de la Tallahassee (Florida), dotat cu premii totale de 52.080 dolari, luni, dupa ce l-a invins in ultimul tur al calificarilor pe americanul Donald Young, cu 6-4, 6-2. Jianu (19 ani,…

- ​Tenismanul român Nicolae Frunza a câstigat turneul ITF de la Antalya, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, duminica, dupa ce l-a învins în finala pe italianul Gianmarco Ferrari, cu 6-2, 6-1.Frunza (23 ani, 774 ATP), care nu mai câstigase un titlu de doi ani,…

- Tenismanul roman Filip Cristian Jianu a abandonat, luni, in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului challenger de la Oeiras (Portugalia), dotat cu premii totale de 31.440 euro, la scorul de 6-7 (4), 6-2, 3-0 pentru bulgarul Adrian Andreev, noteaza agerpres. Jianu…

- Tenismanul polonez Hubert Hurkacz a castigat primul trofeu ATP Masters 1.000 din cariera sa, dupa ce a reusit sa-l invinga in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-4, pe italianul Jannik Sinner, duminica, in finala turneului de la Miami (Florida), dotat cu premii totale in valoare de 3.343.785 dolari.

- Tenismanul roman Filip Cristian Jianu a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului challenger de la Lille (Franta), dotat cu premii totale de 66.640 euro, din postura de ''lucky loser'', dupa ce a pierdut in ultimul tur al calificarilor. Jianu (19 ani, 390 ATP) a trecut…

- Tenismanul roman Filip Jianu a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului challenger din Las Palmas de Gran Canaria, dotat cu premii totale de 44.820 euro, dupa ce l-a invins in ultimul tur preliminar pe francezul Sadio Doumbia, cu 6-2, 6-3, potrivit Agerpres. Citește și: BREAKING…