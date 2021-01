​ATP Cup: Componența grupelor - Ce modificări a suferit competiția care face concurenţă Cupei Davis Serbia, detinatoarea titlului, va întâlni Germania si Canada, în februarie la Melbourne, în cadrul ATP Cup, competitie masculina de tenis pe echipe a carei tragere la sorti a avut loc vineri, informeaza AFP.



De știut:

Competiția, aflata la a doua ediție, se va desfasura în perioada 1-5 februarie în capitala statului Victoria în ajunul Australian Open si nu va mai avea loc în mai multe orase, ca în 2020, potrivit Agerpres.Fiecare întâlnire dintre echipele participante este compusa din doua meciuri de simplu si unul de dublu.Din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

