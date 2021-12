Stiri pe aceeasi tema

- Andy Murray (34 ani, fost lider mondial) a primit un wild card de la organizatori pentru a participa la Openul Australiei, primul turneu de Grand Slam al anului viitor, care va avea loc în luna ianuarie, informeaza cotidianul L'Equipe.Organizatorii turneului Australian Open (17-30 ianuarie)…

- Novak Djokovici, numarul unu mondial, a declarat dupa infrangerea Serbiei cu 2-1 in fața Croației, vineri, in semifinalele Cupei Davis, ca nu știe inca daca va participa la Australian Open 2022, dar va lua in curand o decizie. Djokovic, in varsta de 34 de ani, a refuzat in repetate randuri…

- Toti jucatorii care vor evolua la Australian Open, programat pentru ianuarie la Melbourne, vor trebui sa fie vaccinati impotriva Covid-19, a confirmat, sambata, managerul turneului Craig Tiley, crescand astfel presiunea asupra sarbului numarul 1 mondial Novak Djokovici, de noua ori castigator si…

- Organizatorii de la Australian Open au anunțat restricțiile pe care jucatorii le vor avea la ediția din 2022. Exista diferențe majore intre cei vaccinați și cei nevaccinați. Australian Open a anunțat restricțiile impuse la ediția de anul viitor. Documentul oficial a fost transmis astazi catre WTA și…

- Organizatorii evenimentului, Maraton Chișinau, au introdus multe restricții pentru a limita numarul mare de persoane doritoare de a participa. Anunțul a fost facut de primarul capitalei, Ion Ceban intr-o postare pe facebook.

- Proporția elevilor vaccinați a depașit pragul de 20%, raportat la numarul total de elevi in varsta de peste 12 ani, a anunțat, luni, Ministerul Educației.Conform datelor primite de la CNCAV, in perioada 7-10 octombrie s-au vaccinat aproape 14.000 elevi (in medie, cca. 3.500 elevi/zi).Astfel, numarul…

- Șeful DNA Constanța, Andrei Bodean, critica dur declarațiile facute de primarul Vergil Chițac dupa incendiul de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, in urma caruia au murit șapte persoane. „Vaccinati-va cu totii pentru a nu ajunge in astfel de situatii” este declarația primarului…

- Australianul Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a postat pe twitter un mesaj interesant despre Australian Open, primul Grand Slam al anului. „«Guvernul statului Victoria obliga pe toți sportivii profesioniști sa se vaccineze» Știu ca asta se refera in primul rand la sportivii și echipele…