- Responsabilul de comunicare al ATP, Simon Higson, a anuntat ca 95 la suta dintre cei mai buni 100 de jucatori de tenis din lume sunt vaccinati, o conditie aproape obligatorie pentru a participa la Australian Open, primul grand slam din 2022, informeaza RMC Sport. Higson, care este si vicepresedinte…

- Andy Murray (34 ani, fost lider mondial) a primit un wild card de la organizatori pentru a participa la Openul Australiei, primul turneu de Grand Slam al anului viitor, care va avea loc în luna ianuarie, informeaza cotidianul L'Equipe.Organizatorii turneului Australian Open (17-30 ianuarie)…

- Tenismanul Rafael Nadal a anuntat, luni, pe pagina sa de Facebook, ca a fost diagnosticat COVID-19 la revenirea in Spania, dupa ce a participat la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi. Participarea acestuia la Australian Open este, astfel, pusa serios sub semnul intrebarii, scrie Gazeta Sporturilor…

- Numarul 1 mondial Novak Djokovici a fost selectionat in echipa Serbiei pentru turneul ATP Cup, care va deschide sezonul de tenis, la Sydney, in ianuarie, au anuntat organizatorii. Castigator a 20 de turnee de Grand Slam, Djokoivici a lasat sa planeze indoielile cu privire la participarea sa la Australian…

- Novak Djokovici, numarul unu mondial, a declarat dupa infrangerea Serbiei cu 2-1 in fața Croației, vineri, in semifinalele Cupei Davis, ca nu știe inca daca va participa la Australian Open 2022, dar va lua in curand o decizie. Djokovic, in varsta de 34 de ani, a refuzat in repetate randuri…

- Toti jucatorii care vor evolua la Australian Open, programat pentru ianuarie la Melbourne, vor trebui sa fie vaccinati impotriva Covid-19, a confirmat, sambata, managerul turneului Craig Tiley, crescand astfel presiunea asupra sarbului numarul 1 mondial Novak Djokovici, de noua ori castigator si…

- Benoit Paire este cunoscut în circuitul ATP pentru gesturile sale controversate. În cazul obligativitații vaccinarii pentru a participa la Australian Open, francezul susține ca nu-l intereseaza decizia luata pentru neimunizați.Tennis Australia înca negociaza regulile care vor…

- Participarea lui Novak Djokovic la Australian Open va fi imposibila în condițiile în care sârbul nu se va vaccina anti-Covid. Alex Hawke, ministrul australian al Imigrației, a declarat ca jucatorii nevaccinați nu vor primi viza pentru a intra pe teritoriul țarii.Nole a refuzat…