Atomii, la temperaturi scăzute și densitate mare, devin invizibili Principiul excluziunii (detalii, mai jos) poate fi ilustrat printr-o analogie implicand oameni ocupand locuri intr-o sala de cinema. Fiecare persoana reprezinta un atom, iar fiecare scaun o stare cuantica. La temperaturi ridicate (a), atomii sunt distribuiți aleator, așa ca aceștia pot reflecta lumina. La temperaturi scazute (b), atomii stau strans grupați, doar cei cu mai mult spațiu, de la marginile gruparii de atomi, putand reflecta lumina.Electronii atomilor sunt distribuiți in jurul nucleului atomic in cadrul unor straturi energetice. Principiul excluziunii al lui Pauli are o importanța fundamentala… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Materia poate deveni invizibila, potrivit unei noi descoperiri. Un efect ciudat al mecanicii cuantice a fost, in sfarșit, demonstrat. Acesta fusese prezis in urma cu mai multe decenii. Daca un nor de gaz este racit destul de mult și comprimat la densitatea potrivita, poate deveni invizibil, scrie digi24,…

- VREMEA in luna decembrie. Zilele cu ninsori și temperaturi mai scazute. Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani, in țara Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat vineri prognoza de vreme in țara, pentru perioada 29 noiembrie – 27 decembrie. Prognoza meteo: saptamana 29 noiembrie…

- Dupa cateva zile asemanatoare perioadei de primavara, o masa de aer rece se va abate peste Romania. Astfel ca Administrația Naționala de Meteorologie anunța lapovița, ninsori și temperaturi scazute, inregistrandu-se chiar și cu zece grade mai puțin.

- De luni, vremea se incalzeste in toata tara Foto: Arhiva. Vremea va mai ramâne rece si mâine, cu temperaturi cu 7 grade mai scazute decât valorile normale din aceasta perioada însa de luni se încalzeste în toata tara. Vor reveni chiar si maximele…

- A treia zi a saptamanii aduce vreme inchisa, care se menține foarte rece pentru aceasta data din calendar. Cerul va avea innorari și sunt anunțate, local, ploi in majoritatea regiunilor. La munte, indeosebi la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt așteptate precipitații sub forma de lapovița și chiar…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben valabil de astazi de la ora 10 pana la noapte la orele 23. Se anunța vant puternic și temperaturi scazute in mai multe județe din țara.

- Meteorologii au emis o informare meteo de vreme deosebit de rece și ninsori la altitudini mari. Vor fi și intensificari ale vantului. Pana joi, 23 septembrie, la ora 10.00, la munte, in general la altitudini mai mari de 1700 m, vor fi precipitații sub forma de lapovița și ninsoare moderate cantitativ,…

- Un val de aer polar se apropie cu pași repezi de Romania. Se anunța temperaturi din ce in ce mai scazute in urmatoarele zile. Sansele sa ploua sunt mai ridicate la munte si in nord-vest. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in primele zile ale saptamanii, regimul termic va fi caracterizat…