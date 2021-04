Atoateștiutorul Iohannis Dupa aproape doua saptamani de izolare, președintele a scos, in sfarșit, capul de pe unde se ascundea. Vizita de importanța deosebita pentru țara. A dat o fuga in Afumați sa inaugureze primul centru mobil de vaccinare. Afumați nu este un cine știe ce oraș rasarit. Este un targ prapadit. Și nici centrul mobil nu este […] The post Atoateștiutorul Iohannis first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

