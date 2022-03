Atmosfera va fi variabilă Vineri, fața de ziua precedenta nu se inregistreaza schimbari majore. Soarele rasare la ora 07:00. Cerul va fi temporar noros și trecator se vor inregistra precipitații slabe. In zona montana inalta vor predomina ninsorile. Vantul va sufla slab pana la moderat, iar izolat va fi ceața, in general dimineața. Soarele va apune la ora 18:19. Minima se va situa in jurul valorii de 0 grade, iar maxima in jurul valorii de 6 grade, insa se vor resimți mai scazute. Sambata, temperaturile de dimineața vor fi negative. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

