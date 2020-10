Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 7 octombrie – De la miezul noptii, la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor avea acces doar cetațenii care au domiciliul in municipiul Iași. Astazi, la rand, pelerinii așteptau aproximativ doua ore pentru a se inchina. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a declarat ca, in cazul in care conducerea…

- Decizie istorica la Iași. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a hotarat ca moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva nu vor mai fi scoase din Catedrala Mitropolitana in acest an, in cotextul pandemiei de COVID.

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasa pe data de 8 octombrie. Decizia aparține Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a decis ca nu se mai scoate racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva pe data de 8 la Iași, conform mediafax.ro. Daca totuși…

- Zeci de pelerini au format coada pentru a se inchina la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la Catedrala Mitropolitana din Iași. Mulți dintre ei respecta regulile de prevenire a raspandirii noului coronavirus, purtand masca de protecție. Primaria nu incurajeaza sa vina lumea la Hramul Sfintei Cuvioasei…

- Dupa o saptamana in care Romania a inregistrat noi recorduri zilnice de infectari și de internari in secțiile de terapie intensiva, pelerinajul de Sfanta Parascheva de la Iași este punctul fierbinte al acestor zile. Cum aglomerația este una dintre caracteristicile evenimentului, autoritațile incearca…

- Inca din anul 1641, prin straduința binecredinciosului Domnitor Vasile Lupu al Moldovei, Iașul este binecuvantat de prezența și ocrotirea moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva, la care ajung sa se inchine pelerini din toate colțurile țarii și de peste hotare. Venind in intampinarea celor ce-și vor indrepta…

- Pelerinajul de hramul Sfintei Parascheva, de la Iași, din acest an, va fi cu reguli noi pentru toata lumea. Iar o serie de evenimente devenite tradiționale la mijlocul lui octombrie au fost anulate. Detalii are Vlad Arhire de la TVR Iași.