Atmosfera se va încălzi semnificativ Miercuri, temperaturile vor fi ridicate pentru aceasta perioada. Soarele va rasari la ora 06:58. Chiar și valorile termice nocturne vor crește fața de noaptea trecuta, iar ziua va fi in general frumoasa cu cer variabil spre senin. La sfarșitul intervalului se anunța innorari extinse, iar la munte vor cadea precipitații mixte. Vantul va sufla slab și moderat cu intensificari in zona montana. Soarele va apune la ora 20:03. Minimele se vor situa intre 3 și 6 grade, iar maximele se vor ridica spre 20 de grade. Joi, se anunța precipitații extinse. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

